Ціни на зернові в Україні станом на 14 грудня 2023

Збирання кукурудзи. Фото: agro-tm

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна займає одне з провідних місць у світі з експорту кукурудзи. У 2022 році обсяг експорту цього продукту з країни досяг 33,1 мільйона тонн, що становить 12,4% загального світового експорту. Ключовими напрямками експорту української кукурудзи є Китай, Туреччина, Єгипет та країни Європейського Союзу. Проте вплив війни, розгорнутої Росією, негативно позначився на експорті кукурудзи з України. Внаслідок бойових дій скоротилася посівна площа під зернові та виникли серйозні проблеми з логістикою. Додатковим викликом для вітчизняних аграріїв стали страйки польських перевізників на кордоні з Україною. Нещодавно стало відомо, що Єврокомісія висловила схвалення відновленням роботи пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", який є ключовим пунктом пропуску між Польщею та Україною. Раніше він його тимчасово заблокували польські перевізники, які вимагали підвищення тарифів на вантажоперевезення.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 14 грудня.

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Станом на 14 грудня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 246 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 14 грудня 2023 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу зростала. Так, у середу, 13 грудня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 093 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні зростала декілька разів: до 5 145 грн у четвер, 7 грудня; до 5 175 грн у п'ятницю, 8 грудня, до 5 219 грн у вівторок, 12 грудня та до 5 246 за тонну кукурудзи у середу, 13 грудня. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні змінюються під впливом кількох основних факторів. Насамперед значну роль відіграють світові ціни на цей вид зернової культури, враховуючи статус України як великого світового виробника та постачальника цього продукту. Таким чином, зміни цін на світових ринках істотно впливають на внутрішній ринок країни.

По-друге, впливає на ціни і рівень врожаю. Успішні жнива зазвичай супроводжуються зниженням цін на внутрішньому ринку, тоді як невдалі врожаї можуть спричинити їх підвищення.

По-третє, попит на кукурудзу на внутрішньому ринку також впливає ціни. Збільшення попиту, особливо в контексті використання кукурудзи як корму та виробництва продуктів харчування та добавок, може призвести до зростання цін. Зовнішній попит також має важливу роль, враховуючи роль України як провідного експортера кукурудзи. Високий попит на світових ринках може вплинути на ціни на ринку. Економічні чинники, такі як обмінний курс та рівень інфляції, також можуть впливати на ціни на кукурудзу та інші товари, надаючи додаткові фактори для коливань.

На даний момент ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку зазнають впливу блокади морських портів з боку Росії. Ця ситуація призвела до значного скорочення обсягів експорту зерна, що негативно позначилося на структурі цін. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на сільськогосподарські підприємства та земельні ресурси в Україні, що в свою чергу впливає на загальну врожайність зернових.

Важливо підкреслити, що Україна продовжує залишатися одним із провідних виробників і експортерів зерна у світі, незважаючи на конфлікт з Росією, що триває другий рік.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та ячменю Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.