Ціни на зернові в Україні станом на 9 грудня 2023

Збирання ячменю. Фото: zamay.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у 2023 році зітк нувся із значними труд нощами ч ерез війну з Росією т а блокади українсько-польського кордона. До початку вторгнення Росії Україна посідала одну з передових позицій серед світових постачальників зернових. Однак постійні обстріли українських портів з боку Росії суттєво ускладнили експорт зерна морським транспортом. Через що Україна була змушена використовувати переважно сухопутні маршрути, які не лише менш ефективні, а й більш затратні. Крім того, ці маршрути також виявилися ненадійними. З початку листопада страйки польських перевізників на українсько-польському кордоні пр извели до утворення багатокілометрових заторів та серйозно ускладнили життя українських аграріїв. Станом на ранок 8 гр удня на ук раїнсько-польсько му кордоні "з астрягли" понад 3300 вантажних автомобілів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 9 грудня.

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Станом на 9 грудня середня ціна на ячмінь в Україні станови ть 4 456 грн за тонну разом з ПДВ .

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 9 грудня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів трохи зросла. Так, з п'ятниці, 1 грудня, до понеділка, 4 грудня, середня вартість тонни ячменю становила 4 275 грн. Згодом вона впала до 4 219 гривень, але вже із середи, 6 грудня, ціна на цю зернову культуру почала знову зростати і становила 4 245 грн за тонну. В підсумку ціна зросла до свого тижневого максимуму у п'ятницю, 8 грудня, піднявшись до 4 456 грн за тонну.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

На ціну на ячмінь в Україні впливає безліч факторів, включаючи світову пропозицію, сезонність, логістичні особливості, географію транспортування, витрати на посівний матеріал, показники переробки та інші. Серед критеріїв якості, що впливають на попит на зернові культури, виділяються стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції.

На внутрішній ринок ячменю впливають сезонні коливання та динаміка споживчих секторів. Формування цін на ячмінь визначається основними споживачами та ефективністю світових дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням партій ячменю можуть виникнути через транспортні неузгодженості, що призводить до затримок в експорті зернових вантажів. На жаль, нині вторгнення Росії в Україну відіграє ключову роль у формуванні цін на зерно в країні. Попри те, що Україна продовжує займати провідне становище серед світових постачальників ячменю, військові дії суттєво впливають на обсяги виробництва та експорту цієї культури.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.