Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 декабря 2023 года

Уборка ячменя. Фото: zamay.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся со значительными трудностями из-за войны с Россией и блокады украино-польской границы. До начала вторжения России Украина занимала одну из лидирующих позиций среди мировых поставщиков зерновых. Однако постоянные обстрелы украинских портов со стороны России существенно усложнили экспорт зерна морским транспортом. В результате Украина была вынуждена использовать преимущественно сухопутные маршруты, которые не только менее эффективны, но и более затратны. Кроме того, эти маршруты также оказались ненадежными. С начала ноября забастовки польских перевозчиков на украинско-польской границе привели к образованию многокилометровых пробок и серьезно усложнили жизнь украинских аграриев. По состоянию на утро 8 декабря на украинско-польской границе "застряли" более 3300 грузовых автомобилей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 9 декабря.

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По состоянию на 9 декабря средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 456 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 9 декабря. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни немного выросла. Так, с пятницы, 1 декабря, до понедельника, 4 декабря, средняя стоимость тонны ячменя составила 4 275 грн. Впоследствии она упала до 4219 гривен, но уже со среды, 6 декабря, цена на эту зерновую культуру начала снова расти и составляла 4 245 грн за тонну. В итоге цена выросла до своего недельного максимума в пятницу, 8 декабря, поднявшись до 4 456 грн за тонну.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

На цену на ячмень в Украине влияет множество факторов, включая мировое предложение, сезонность, логистические особенности, географию транспортировки, расходы на посевной материал, показатели переработки и другие. Среди критериев качества, влияющих на спрос на зерновые культуры, выделяются стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции.

На внутренний рынок ячменя оказывают влияние сезонные колебания и динамика потребительских секторов. Формирование цен на ячмень определяется основными потребителями и эффективностью глобальных дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой партий ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, в настоящее время вторжение России в Украину играет ключевую роль в формировании цен на зерно в стране. Несмотря на то, что Украина продолжает занимать ведущее положение среди мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают существенное влияние на объемы производства и экспорта этой культуры.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.