Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 декабря 2023 года

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Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате войны с Россией украинский экспорт зерновых значительно пострадал и сократился. Боевые столкновения привели к повреждению или уничтожению сельскохозяйственных угодий, хранилищ, элеваторов и другой сельскохозяйственной инфраструктуры. Кроме того, Россия продолжает частичную блокаду украинских портов в Черном море, играющих ключевую роль в экспорте украинских продуктов, в том числе зерна. Ситуация также стала критической на украино-польской границе, где польские перевозчики проводят акции протеста и не пропускают грузовики украинских компаний. По словам президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, Украина планирует экспортировать на мировые рынки 50 миллионов тонн зерновых и оливковых культур из урожая 2023 года. Кроме того, ожидается отправка около 10 миллионов тонн растительных масел и шротов. По оценкам президента УЗА, общий объем экспорта зерна в месяц через морской коридор и западные границы составит примерно 6 миллионов тонн, что уже было достигнуто в ноябре.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 8 декабря.

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По состоянию на 1 декабря средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 130 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 8 декабря. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни немного выросла, но в целом ценовая динамика на эту зерновую культуру была достаточно спокойной. Так, в четверг, 30 ноября, одна тонна пшеницы оценивалась в 4980 грн, а уже на следующий день, в пятницу, 1 декабря, цена на пшеницу выросла до 5010 грн. В период с пятницы, 1 декабря, по понедельник, 4 декабря, стоимость одной тонны пшеницы оставалась неизменной. Впоследствии цена на этот вид зерновых немного упала — до 5 000 грн во вторник, 5 декабря, но за последние дни она выросла до своего недельного максимума в 5 130 грн.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых требует тщательной подготовки и учета различных факторов, влияющих на ценообразование продукции. К сожалению, текущие цены на пшеницу в значительной степени зависят от главного фактора — войны с Россией, что ограничивает объемы экспорта зерновых из Украины.

Кроме того, такие факторы, как уровень урожайности, а также качество и объем урожая, играют ключевую роль в определении общей стоимости зерна. Снижение урожайности может привести к увеличению цен из-за дефицита продукции. Неблагоприятные погодные условия могут негативно сказаться на урожайности, что в свою очередь повлияет на ценовую динамику. Конкуренция с другими экспортерами также может влиять на стоимость зерновых, особенно в урожайный сезон, когда предложение на рынке значительное.

Аграрный сектор также подвержен влиянию глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катаклизмы, что также отражается на динамике спроса и предложения на мировом рынке зерна. Все эти причины взаимодействуют, формируя общую картину мирового рынка зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.