Ціни на зернові в Україні станом на 8 грудня 2023

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Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок війни з Росією український експорт зернових значно постраждав та скоротився. Бойові зіткнення призвели до пошкодження чи знищення сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншої сільськогосподарської інфраструктури. Крім того, Росія продовжує часткову блокаду українських портів у Чорному морі, які відіграють ключову роль в експорті українських продуктів, зокрема зерна. Ситуація також стала критичною на українсько-польському кордоні, де польські перевізники проводять акції протесту та не пропускають вантажівки українських компаній. Проте, за словами президента Української зернової асоціації Миколи Горбачова, Україна планує експортувати на світові ринки 50 мільйонів тонн зернових та оливкових культур з урожаю 2023 року. Крім того, очікується відправка близько 10 мільйонів тонн рослинних олій та шротів. За оцінками президента УЗА, загальний обсяг експорту зерна за місяць через морський коридор та західні кордони становитиме приблизно 6 мільйонів тонн, що вже було досягнуто у листопаді.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 8 грудня.

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Станом на 1 грудня середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 130 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 8 грудня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів трохи зросла, але в цілому цінова динаміка на цю зернову культуру була досить спокійною. Так, у четвер, 30 листопада, одна тонна пшениці оцінювалась у 4 980 грн, а вже наступного дня, у п'ятницю, 1 грудня, ціна на пшеницю зросла до 5 010 грн. У період з п'ятниці, 1 грудня, по понеділок, 4 грудня, вартість однієї тонни пшениці залишалася незмінною. Згодом ціна на цей вид зернових трохи впала: до 5 000 грн у вівторок, 5 грудня, але впродовж останніх днів вона зросла до свого тижневого максимуму у 5 130 грн.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових вимагає ретельної підготовки та обліку різних факторів, що впливають на ціноутворення продукції. На жаль, поточні ціни на пшеницю значною мірою залежать від головного чинника — війни з Росією, що обмежує обсяги експорту зернових із України.

Крім того, такі фактори, як рівень урожайності, а також якість та обсяг урожаю, відіграють ключову роль у визначенні загальної вартості зерна. Зниження врожайності може спричинити збільшення цін через дефіцит продукції. Несприятливі погодні умови можуть негативно зашкодити врожайності, що своєю чергою вплине на цінову динаміку. Конкуренція з іншими експортерами також може впливати на вартість зернових, особливо в урожайний сезон, коли пропозиція на ринку є значною.

Аграрний сектор також схильний до впливу глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти або катаклізми, що також відбивається на динаміці попиту та пропозиції на світовому ринку зерна. Усі ці чинники взаємодіють, формуючи загальну картину світового ринку зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.