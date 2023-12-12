Ціни на зернові в Україні станом на 12 грудня 2023

Збирання врожаю. Фото: nbcnews.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну багато українських портів змушені були припинити свою діяльність, що значно ускладнило процес експорту зернових продуктів. Крім того, через руйнування значної частини інфраструктури, виникли додаткові труднощі для виробництва та експорту українського зерна. Затримки вантажних автомобілів, спричинені страйками польських перевізників на українсько-польському кордоні з початку листопада також болісно вдарили по українським аграріям. Вони призвели до утворення багатокілометрових черг та серйозно погіршили становище українських сільськогосподарських підприємців. Так, за даними Міністерства сільського господарства, на даний момент зафіксовано суттєве зниження темпів експорту зерна з країни порівняно з попереднім роком. За інформацією на 11 грудня 2023 року обсяг експорту склав 13,4 мільйона тонн, що на 28% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 12 грудня.

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Станом на 12 грудня середня ціна на сою в Україні становить 16 630 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 12 грудня. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів трохи зросла. Так, з понеділка, 4 грудня, до вівторка, 5 грудня, середня вартість тонни сої становила 16 286 грн і згодом вон як зростала, так і падала. У середу, 6 грудня, ціна на сою в Україні зросла до 16 512 грн, у четвер, 7 грудня, — до 16 687 грн, а у п'ятницю, 8 грудня, — до 18 747. Це була найвища ціна на сою за тижневий період. Вже у субботу, 9 грудня, вартість однієї тонни сої впала до 16 630 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і наразі.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціноутворення на сою в Україні формується під впливом різноманітних факторів, включаючи світові тенденції та політичну обстановку. Це також пов'язано з обсягами експорту, місцевими закупівельними цінами, витратами на транспортування та станом світового ринку. Крім того, на ціни істотно впливають витрати на сільськогосподарську техніку, паливо, амортизацію, насіння та коливання валютного курсу.

Необхідно наголосити, що війна з Росією негативно позначилася на рівні цін на сою в Україні. Окупація українських територій російськими військами призвела до руйнування сільськогосподарських угідь та проблем у логістиці, що призвело до зменшення пропозиції сої на ринку. Незважаючи на повномасштабну війну, що й досі триває, Україна зберігає свій статус одного з провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та ячменю Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.