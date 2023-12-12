Цены на зерновые в Украине по состоянию на 12 декабря 2023 года

Уборка урожая. Фото: nbcnews.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину многие украинские порты вынуждены были прекратить свою деятельность, что значительно усложнило процесс экспорта зерновых продуктов. Кроме того, из-за разрушения значительной части инфраструктуры возникли дополнительные трудности для производства и экспорта украинского зерна. Задержки грузовых автомобилей, вызванные забастовками польских перевозчиков на украинско-польской границе с начала ноября, также болезненно ударили по украинским аграриям. Они привели к образованию многокилометровых очередей и серьезно усугубили положение украинских сельскохозяйственных предпринимателей. Так, по данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время зафиксировано существенное снижение темпов экспорта зерна из страны по сравнению с предыдущим годом. По информации на 11 декабря 2023 года, объем экспорта составил 13,4 миллиона тонн, что на 28% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 12 декабря.

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По состоянию на 12 декабря средняя цена на сою в Украине составляет 16 630 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 12 декабря. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни немного выросла. Так, с понедельника, 4 декабря, до вторника, 5 декабря, средняя стоимость тонны сои составляла 16 286 грн и впоследствии она как росла, так и падала. В среду, 6 декабря, цена на сою в Украине выросла до 16 512 грн, в четверг, 7 декабря, — до 16 687 грн, а в пятницу, 8 декабря, — до 18 747. Это была самая высокая цена на сою недельный период. Уже в субботу 9 декабря стоимость одной тонны сои упала до 16 630 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине.

Ценообразование на сою в Украине формируется под влиянием различных факторов, включая мировые тенденции и обстановку. Это также связано с объемами экспорта, местными закупочными ценами, расходами на транспортировку и состоянием мирового рынка. Кроме того, на цены оказывают существенное влияние затраты на сельскохозяйственную технику, топливо, амортизацию, семена и колебания валютного курса.

Необходимо подчеркнуть, что война с Россией негативно сказалась на уровне цен на сою в Украине. Оккупация украинских территорий российскими войсками привела к разрушению сельскохозяйственных угодий и проблемам в логистике, что привело к уменьшению предложения сои на рынке. Несмотря на до сих пор продолжающуюся полномасштабную войну, Украина сохраняет свой статус одного из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и подсолнечник . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна к кукурузе и ячменю. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.