Ціни на зернові в Україні станом на 13 грудня 2023

Трактор обробляє соняшникове поле. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є найбільшим світовим експортером соняшникової олії та насіння. Однак російське вторгнення в Україну значно скоротило обсяг експорту соняшнику та продуктів його переробки. Основною причиною складнощів в експорті зернових з України стала блокада чорноморських портів, через які здійснювалася значна частина експорту. Проблеми виникли також через блокування кордону польськими перевізниками, які створили труднощі для українських експортерів. Втім, є і гарні новини, міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що блокування пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" було завершено, і тепер там відновлено стабільний рух вантажівок.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 13 грудня.

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Станом на 13 грудня середня ціна на соняшник в Україні становить 12 492 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 13 грудня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів значно впала. Так, у вівторок, 5 грудня, ціна на соняшник становила 12 949 грн за тонну. Вже на наступний день вона впала до 12 619 грн за тонну, а у четвер, 7 грудня, — до 12 531 грн. Далі вартість цієї зернової культури трохи зросла —до 12 555 грн у п'ятницю, 8 грудня. А от в субботу, 9 грудня, вартість тонни цієї зернової культури знову обвалилася — до 12 529 грн і протрималась на цьому рівні до вівторка. Лише у вівторок, 12 грудня, ціна на цю зернову культуру знову почала зростати — до 12 492 грн.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ключові фактори, що впливають на динаміку цін на соняшник в Україні, включають світову кон'юнктуру, співвідношення попиту та пропозиції, а також коливання валютних курсів.

Ціни на соняшник в Україні тісно пов'язані з міжнародною торгівлею з огляду на значний обсяг експорту цієї олійної культури за нашої країни. Поточні ціни на соняшник в Україні залежать від глобальної кон'юнктури. Отже, зміни вартості соняшникової олії на світовому ринку відбиваються у цінах на насіння в Україні.

Слід зазначити, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, що істотно впливає на ціноутворення зернових культур у країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно позначилася на виробництві та експорті зернових культур із України, впливаючи на глобальні ціни.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та ячменю Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.