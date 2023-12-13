Цены на зерновые в Украине по состоянию на 13 декабря 2023 года

Трактор возделывает подсолнечное поле. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла и семян. Однако российское вторжение в Украину значительно сократило объем экспорта подсолнечника и продуктов его переработки. Основной причиной сложностей в экспорте зерновых из Украины стала блокада черноморских портов, по которым осуществлялась значительная часть экспорта. Проблемы возникли также из-за блокирования границы польскими перевозчиками, создавшими трудности для украинских экспортеров. Впрочем, есть и хорошие новости, министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что блокирование пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" было завершено, и теперь там возобновлено стабильное движение грузовиков.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 13 декабря.

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По состоянию на 13 декабря средняя цена на подсолнечник в Украине составляет 12492 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 13 декабря. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник на протяжении последних дней значительно упала. Так, во вторник, 5 декабря, цена подсолнечника составила 12 949 грн за тонну. Уже на следующий день она упала до 12 619 грн за тонну, а в четверг, 7 декабря, — до 12 531 грн. Далее стоимость этой зерновой культуры немного выросла — до 12 555 грн в пятницу, 8 декабря. А вот в субботу, 9 декабря, стоимость тонны этой зерновой культуры снова рухнула — до 12 529 грн и продержалась на этом уровне до вторника. Только во вторник, 12 декабря, цена на эту зерновую культуру снова начала расти — до 12 492 грн.

Динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Ключевые факторы, влияющие на динамику цен на подсолнечник в Украине, включают в себя мировую конъюнктуру, соотношение спроса и предложения, а также колебания валютных курсов.

Цены на подсолнечник в Украине тесно связаны с международной торговлей, учитывая значительный объем экспорта этой масличной культуры из нашей страны. Текущие цены подсолнечника в Украине зависят от глобальной конъюнктуры. Следовательно, изменения стоимости подсолнечного масла на мировом рынке отражаются в ценах на семена в Украине.

Следует отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает существенное влияние на ценообразование зерновых культур в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также серьезно сказалась на производстве и экспорте зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна к кукурузе и ячменю. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.