Цены на зерновые в Украине по состоянию на 14 декабря 2023 года

Уборка кукурузы. Фото: agro-tm

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина занимает одно из ведущих мест в мире по экспорту кукурузы. В 2022 году объем экспорта этого продукта из страны достиг 33,1 млн тонн, что составляет 12,4% общего мирового экспорта. Ключевые направления экспорта украинской кукурузы — Китай, Турция, Египет и страны Европейского Союза. Однако влияние войны, развернутой Россией, негативно отразилось на экспорте кукурузы из Украины. В результате боевых действий сократилась посевная площадь под зерновые и возникли серьезные проблемы с логистикой. Дополнительным вызовом для отечественных аграриев стали забастовки польских перевозчиков на границе с Украиной. Недавно стало известно, что Еврокомиссия выразила одобрение возобновлением работы пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин", являющегося ключевым пунктом пропуска между Польшей и Украиной. Ранее он был временно заблокирован польскими перевозчиками, которые требовали повышения тарифов на грузоперевозки.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 14 декабря.

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По состоянию на 14 декабря средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 246 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 14 декабря 2023 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу росла. Так, в среду, 13 декабря, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 093 грн. Далее цена на кукурузу в Украине росла несколько раз: до 5 145 грн в четверг, 7 декабря; до 5 175 грн в пятницу, 8 декабря, до 5219 грн во вторник, 12 декабря и до 5 246 за тонну кукурузы в среду, 13 декабря. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине изменяются под влиянием нескольких основных факторов. В первую очередь, значительную роль играют мировые цены на этот вид зерновой культуры, учитывая статус Украины как крупного мирового производителя и поставщика этого продукта. Таким образом, изменения цен на мировых рынках оказывают существенное влияние на внутренний рынок страны.

Во-вторых, влияет на цены и уровень урожая. Успешные жатвы обычно сопровождаются снижением цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут вызвать их повышение.

В-третьих, спрос на кукурузу на внутреннем рынке также влияет на цены. Увеличение спроса, особенно в контексте использования кукурузы в качестве корма и производства продуктов питания и добавок может привести к росту цен. Внешний спрос также играет важную роль, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы. Высокий спрос на мировых рынках может повлиять на цены на рынке. Экономические факторы, такие как обменный курс и уровень инфляции, могут также влиять на цены на кукурузу и другие товары, предоставляя дополнительные факторы для колебаний.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке испытывают влияние блокады морских портов со стороны России. Эта ситуация привела к значительному сокращению объемов экспорта зерна, что негативно отразилось на структуре цен. Кроме того, российское вторжение отрицательно сказывается на сельскохозяйственных предприятиях и земельных ресурсах в Украине, что в свою очередь влияет на общую урожайность зерновых.

Важно подчеркнуть, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающийся второй год конфликт с Россией.

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