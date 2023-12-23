Ціни на зернові в Україні станом на 23 грудня 2023

Збирання ячменю. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся із серйозними труднощами через російське вторгнення та блокад західних кордонів. До початку вторгнення Росії Україна посідала провідне становище серед найбільших постачальників зерна у світі. Однак постійні обстріли українських портів з боку Росії суттєво ускладнили експорт зерна морським транспортом. В результаті Україна змушена була віддати перевагу в основному сухопутним маршрутам, які не тільки менш ефективні, а й більш затратні. Проте, головний економіст київського інвестиційного банку Dragon Capital, Олена Білан, прогнозує збільшення обсягу експорту товарів через український морський коридор до 7 мільйонів тонн на місяць порівняно з прогнозованими 5 мільйонами тонн у грудні. Вона зазначила, що експорт товарів із високою вартістю може частково змінити напрямок із заблокованих доріг на морські порти.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 23 грудня.

Читайте також:

Станом на 23 грудня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 586 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 22 грудня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів трохи зросла. Так, в п'ятницю, 15 грудня, середня вартість тонни ячменю становила 4 513 грн і залишалась на цьому рівні аж до середи, 20 грудя. Тоді вона зросла до 4 519 гривень. На наступный день, у четвер, 21 грудня, ціна на цю зернову культуру зросла до 4 527 грн за тонну. Згодом ціна тонни ячменю зросла ще раз. У п'ятницю, 22 грудня, вона сягнула свого тижневого максимуму, піднявшись до 4 586 грн.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Багато факторів впливають на ціну ячменю в Україні, включаючи глобальну пропозицію, сезонні зміни, логістичні особливості, географію транспортування, витрати на насіння, показники переробки та інші аспекти. Стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції є критеріями якості, що впливають на попит на зернові культури.

На внутрішній ринок впливають сезонні коливання та динаміка споживчих секторів. Формування цін на ячмінь залежить від споживачів та ефективності глобальних дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням партій ячменю можуть виникнути через транспортні неузгодженості, що призводять до затримок в експорті зернових вантажів. На жаль, наразі вторгнення Росії в Україну відіграє ключову роль у формуванні цін на зерно в країні. Незважаючи на те, що Україна продовжує займати провідне становище серед світових постачальників ячменю, військові дії суттєво впливають на обсяги виробництва та експорту цієї культури.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.