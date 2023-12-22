Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 декабря 2023 года

Комбайн в поле пшеницы. Фото: weeklytimesnow.com.au

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате вторжения России экспорт украинских зерновых серьезно пострадал и значительно сократился. Активные боевые действия повредили или даже полностью уничтожили многие сельскохозяйственные угодья, хранилища, элеваторы и другую важную сельскохозяйственную инфраструктуру. Кроме того, Россия продолжает осуществлять частичную блокаду украинских портов в Черном море, занимающих ключевую роль в экспорте украинских продуктов, включая зерно. Кроме того, в последнее время возникли серьезные трудности в логистике экспорта через западную границу из-за забастовок польских перевозчиков. Инициированная польскими перевозчиками блокада нескольких пунктов пропуска на границе Украины с Польшей может иметь негативные последствия для внешней торговли Украины и повлечь потери в размере 1,5 миллиарда долларов. По оценкам Национального банка Украины, блокада уже привела к сокращению объемов внешней торговли на 860 миллионов долларов в ноябре и на 620 миллионов долларов в декабре.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 22 декабря.

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По состоянию на 22 декабря средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 405 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 22 декабря. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни выросла почти на 100 грн. Так, в четверг, 14 декабря, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 309 грн, а уже в выходные — в субботу, 16 декабря, — цена на пшеницу поднялась до 5 316 грн за тонну. На таком уровне стоимость этой зерновой культуры продержалась до вторника, когда снова выросла до 5 374 грн за донну. В четверг, 21 декабря, цена пшеницы достигла своего недельного максимума в 5 405 грн за тонну.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых нуждается в тщательной подготовке и учете различных факторов, влияющих на формирование цен. К сожалению, текущие ценовые тренды для пшеницы тесно связаны с ключевым фактором — войной с Россией, что ограничивает возможности Украины по экспорту зерновых.

Кроме того, существуют и другие факторы ценообразования, такие как уровень урожайности, качество и объем урожая. Снижение урожайности может вызвать рост цен из-за нехватки продукции. Неблагоприятные погодные условия могут негативно повлиять на урожай, что, в свою очередь, сказывается на динамике цен. Конкуренция с другими экспортерами может влиять на стоимость зерновых, особенно в период урожайного сезона, когда предложение на рынке значительно растет.

Аграрный сектор также подвержен влиянию глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катаклизмы, что также отражается на динамике спроса и предложения на мировом рынке зерна. Все эти причины взаимодействуют, формируя общую картину мирового рынка зерна.

Важно отметить, что Украина, невзирая на второй год войны с Россией, продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.