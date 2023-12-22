Ціни на зернові в Україні станом на 22 грудня 2023

Комбайн у полі пшениці. Фото: weeklytimesnow.com.au

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок вторгення Росії експорт українських зернових серйозно постраждав і значно скоротився. Активні бойові дії пошкодили або навіть повністю знищили багато сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншої важливої сільськогосподарської інфраструктури. Крім того, Росія продовжує здійснювати часткову блокаду українських портів у Чорному морі, які займають ключову роль в експорті українських продуктів, включаючи зерно. Крім того, останнім часом виникли серйозні труднощі у логістиці експорту через західний кордон через страйки польських перевізників. Ініційована польськими перевізниками блокада кількох пунктів пропуску на кордоні України з Польщею може мати негативні наслідки для зовнішньої торгівлі України, спричинивши втрати в розмірі 1,5 мільярда доларів. За оцінками Національного банку України, блокада вже призвела до скорочення обсягів зовнішньої торгівлі на 860 мільйонів доларів у листопаді та 620 мільйонів доларів у грудні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 22 грудня.

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Станом на 22 грудня середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 405 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 22 грудня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла майже на 100 грн. Так, у четвер, 14 грудня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 309 грн, а вже на вихідних — у субботу,16 грудня, — ціна на пшеницю піднялась до 5 316 грн за тонну. На такому рівні вартість цієї зернової культури протрималась до вівторка, коли знову зросла — до 5 374 грн за донну. У четвер, 21 грудня, ціна пшениці сягнула свобого тижневого максимуму у 5 405 грн за тонну.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових потребує ретельної підготовки та врахування різних факторів, що впливають на формування цін. На жаль, поточні цінові тренди для пшениці тісно пов'язані з ключовим чинником — війною з Росією, що обмежує можливості України щодо експорту зернових.

Крім цього, існують й інші фактори ціноутворення, такі як рівень урожайності, якість та обсяг урожаю. Зниження врожайності може викликати зростання цін через брак продукції. Несприятливі погодні умови також можуть негативно вплинути на врожай, що, у свою чергу, позначається на динаміці цін. Конкуренція з іншими експортерами може впливати на вартість зернових, особливо в період урожайного сезону, коли пропозиція на ринку значно зростає.

Аграрний сектор також підвладний впливу глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти чи катаклізми, що також відбивається на динаміці попиту та пропозиції на світовому ринку зерна. Усі ці чинники взаємодіють, формуючи загальну картину світового ринку зерна.

Важливо наголосити, що Україна, незважаючи на другий рік війни з Росією, продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.