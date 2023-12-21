Ціни на зернові в Україні станом на 21 грудня 2023

Збирання кукурудзи. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Початок війни в Україні у лютому 2022 року призвів до різкого скорочення експорту зернових із країни. Основною причиною скорочення експорту із України є блокада морських портів країни російськими військами. Морський шлях є основним маршрутом для українських зернових, через нього проходить близько 80% всього експорту. Внаслідок блокади морських портів українські аграрії вимушені експортувати зернові переважно сухопутними маршрутами. Нещодавно Міністр оборони України Рустем Умеров запропонував Туреччині приєднатися до Морської коаліції з метою зміцнення безпеки у Чорному морі. Ця коаліція створена за участю Великобританії та Норвегії та прагне запобігти втручанню Росії у свободу судноплавства, особливо у функціонування "зернового коридору".

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 21 грудня.

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Станом на 21 грудня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 340 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 21 грудня 2023 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу трохи зросла. Так, у середу, 13 грудня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 246 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні зростала декілька разів: до 5 281 грн у четвер, 14 грудня; до 5 309 грн у субботу, 16 грудня; до 5 334 грн у вівторок, 19 грудня. У середу, 13 грудня, вартість тони кукурузи сягнула свого тижневого максимуму — 5 340 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні зазнають впливу кількох ключових факторів. По-перше, світові ціни на цей вид зерна мають велике значення з огляду на те, що Україна є великим світовим виробником та постачальником кукурудзи. Зміни ціни світових ринках суттєво впливають на внутрішній ринок країни.

По-друге, вплив на ціни також має рівень урожаю. Успішні врожаї зазвичай супроводжуються зниженням цін на внутрішньому ринку, а невдалі врожаї можуть спричинити їх підвищення.

По-третє, ціни залежать від попиту кукурудзу всередині країни. Зростання попиту, особливо використання кукурудзи у виробництві харчових продуктів, може призвести до підвищення цін. Зовнішній попит також має важливу роль, враховуючи роль України як провідного експортера кукурудзи. Високий попит на світових ринках може вплинути на ціни. Економічні фактори, такі як обмінний курс та рівень інфляції, також можуть впливати на ціни на кукурудзу та інші товари.

На даний момент ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку зазнають впливу блокади морських портів з боку Росії. Це призвело до скорочення обсягів експорту зерна, що негативно позначилося на структурі цін. Крім того, російське вторгнення негативно позначається на роботі сільськогосподарських підприємств Україні, впливаючи на загальний рівень врожайності зернових.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.