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Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соя у грудні

19 грудня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 19 грудня 2023
Збирання сої. Фото: nbcnews.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну багато портів нашої країни змушені були припинити свою діяльність, що суттєво ускладнило процес експорту зернових продуктів. Окрім цього, руйнування значної частини інфраструктури створило додаткові труднощі для виробництва та експорту українського зерна. Проблеми також виникли через затримки вантажних автомобілів, спричинені страйками польських перевізників на українсько-польському кордоні. Ці події болісно позначилися на українських аграріях, призводячи до утворення багатокілометрових черг та серйозного погіршення становища українських сільськогосподарських підприємців. Втім, як стало відомо, сільськогосподарські виробники Вінницької області зібрали рекордний урожай зернових та зернобобових культур. Згідно з оперативними даними, загальний збір зерна за всіма категоріями господарств склав близько 5,1 мільйона тонн, що перевищує торішній рівень на 38%.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 19 грудня.

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Станом на 19 грудня середня ціна на сою в Україні становить 17 110 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 19 грудня 2023
Середня ціна на сою в Україні станом на 19 грудня. Фото: tripoli.land

Ціна на сою зросла упродовж останніх днів. Так, у понеділок, 11 грудня, середня вартість тонни сої становила 16 630 грн. Вже у вівторок, 12 грудня, ціна на цю зернову культуру зросла до 16 753 грн, а у середу, 13 грудня, — до 16 809 грн. З четверга, 14 грудня, до субботи, 16 грудня, ціна на сою в Україні становила 17 101 грн. Згодом вартість сої зросла до найвищого за тижневий період показника — 17 110 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і наразі.

Ціни на зернові в Україні станом на 19 грудня 2023
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

 Як формуються ціни на сою в Україні

Війна з Росією негативно вплинула на ціни на сою в Україні. Через це постраждала суттєва частина посівних площ, а також було порушено логістичні мережі, що призвело до зниження пропозиції сої на внутрішньому ринку.

Крім військових подій, ціни на сою в Україні зазнають впливу інших ключових факторів. Одним із визначальних елементів є баланс між пропозицією та попитом, який формує основну динаміку цін на сою. Якщо пропозиція сої перевищує попит, це зазвичай призводить до зниження цін, тоді як зворотна ситуація сприяє їхньому зростанню.

Кліматичні умови також впливають на ринкові ціни, оскільки рівень урожайності сої може значно коливатися залежно від погоди. У періоди неврожайних років ціни на сою зазвичай підвищуються через скорочення пропозиції.

Також варто враховувати вплив динаміки цін на інші олійні культури. Зміни в цінах на соняшник, кукурудзу та ріпак можуть впливати на рішення фермерів щодо того, які культури вирощувати. Зміна пропозиції інших олійних культур впливає на загальну конкуренцію на ринку і може вплинути ціни на сою.

Глобальні ціни на сою також відіграють важливу роль. Україна займає провідне становище на світовому ринку сої, і світові ціни можуть чинити тиск на внутрішній ринок. Зростання світових цін може стимулювати експорт з України та, отже, впливати на внутрішні ціни.

Важливо підкреслити, що Україна продовжує залишатися одним із провідних виробників та експортерів зерна у світі, незважаючи на війну з Росією, що триває другий рік.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза та пшеницю. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та ячменю Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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