Цены на зерновые в Украине по состоянию на 19 декабря 2023 года

Уборка сои. Фото: nbcnews.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину многие порты нашей страны вынуждены были прекратить свою деятельность, что существенно усложнило процесс экспорта зерновых продуктов. Кроме того, разрушение значительной части инфраструктуры создало дополнительные трудности для производства и экспорта украинского зерна. Проблемы также возникли из-за задержек грузовых автомобилей, вызванных забастовками польских перевозчиков на украинско-польской границе. Эти события болезненно сказались на украинских аграриях, приводя к образованию многокилометровых очередей и серьезному ухудшению положения украинских сельскохозяйственных предпринимателей. Как стало известно, сельскохозяйственные производители Винницкой области собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Согласно оперативным данным, общий сбор зерна по всем категориям хозяйств составил около 5,1 млн тонн, что превышает прошлогодний уровень на 38%.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 19 декабря.

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По состоянию на 19 декабря средняя цена на сою в Украине составляет 17 110 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 19 декабря. Фото: tripoli.land

Цена на сою выросла за последние дни. Так, в понедельник, 11 декабря, средняя стоимость тонны сои составила 16 630 грн. Уже во вторник, 12 декабря, цена на зерновую культуру выросла до 16 753 грн, а в среду, 13 декабря, — до 16 809 грн. С четверга, 14 декабря, по субботу, 16 декабря, цена на сою в Украине составляла 17 101 грн. Впоследствии стоимость сои выросла до самого высокого за недельный период показателя — 17 110 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Война с Россией оказала негативное влияние на цены на сою в Украине. Поскольку пострадала существенная часть посевных площадей, а также были нарушены логистические сети, что привело к снижению предложения сои на внутреннем рынке.

Кроме военных событий, цены на сою в Украине испытывают влияние других ключевых факторов. Одним из определяющих элементов есть баланс между предложением и спросом, который формирует основную динамику цен на сою. Если предложение сои превышает спрос, это обычно приводит к понижению цен, тогда как обратная ситуация способствует их росту.

Климатические условия также оказывают влияние на рыночные цены, поскольку уровень урожайности сои может значительно колебаться в зависимости от погоды. В периоды неурожайных лет цены на сою обычно повышаются из-за сокращения предложения.

Также следует учитывать влияние динамики цен на другие масличные культуры. Изменения в ценах на подсолнечник, кукурузу и рапс могут влиять на решения фермеров, какие культуры выращивать. Изменение предложения других масличных культур влияет на общую конкуренцию на рынке и может повлиять на цены на сою.

Глобальные цены на сою также играют немаловажную роль. Украина занимает ведущее положение на мировом рынке сои, и мировые цены могут оказывать давление на внутренний рынок. Рост мировых цен может стимулировать экспорт из Украины и, следовательно, влиять на внутренние цены.

Важно подчеркнуть, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающуюся второй год войну с Россией.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит кукуруза и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.