Ціни на зернові в Україні станом на 15 грудня 2023

Комбайн у полі пшениці. Фото picjumbo.com/Viktor Hanacek

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через війну з Росією український експорт зернових серйозно постраждав та скоротився. Активні військові дії призвели до пошкодження чи знищення сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншої сільськогосподарської інфраструктури. Крім того, Росія продовжує здійснювати часткову блокаду українських портів у Чорному морі, які мають ключову роль в експорті українських продуктів, включаючи зерно. Втім, попри всі скрутнощі, обсяг перевезень в українських портах 2023 року збільшився на 17%. За підсумками 11 місяців того року, незважаючи на важкі військові обставини, загальний вантажообіг становив 52,8 мільйона тонн. Експортні вантажі становили 47,9 мільйона тонн, тоді як імпортні — 4,6 мільйона тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 15 грудня.

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Станом на 15 грудня середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 309 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 15 грудня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів дещо зросла. Так, у четвер, 7 грудня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 130 грн, а вже наступного дня, у п'ятницю, 8 грудня, ціна на пшеницю зросла до 5 167 грн. У період з субботи, 9 грудня, по понеділок, 11 грудня, вартість однієї тонни пшениці дорівнювала 5 205 грн.. Згодом ціна на цей вид зернових знову зросла: до 5 222 грн у вівторок, 12 грудня, і до 5 309 грн — у четвер, 14 грудня.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових вимагає ретельної підготовки та обліку різних факторів, що впливають на формування цін. На жаль, поточні ціни на пшеницю залежать від основного чинника — війни з Росією, що обмежує обсяги експорту зернових з України.

Крім цього, такі аспекти, як рівень урожайності, а також якість та обсяг врожаю відіграють ключову роль у визначенні загальної вартості зерна. Зниження врожайності може призвести до підвищення цін через дефіцит продукції. Несприятливі погодні умови можуть негативно зашкодити врожайності, що, своєю чергою, вплине динаміку цін. Конкуренція з іншими експортерами також може впливати на вартість зернових, особливо в урожайний сезон, коли пропозиція на ринку є значною.

Аграрний сектор також схильний до впливу глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти або катаклізми, що також відбивається на динаміці попиту та пропозиції на світовому ринку зерна. Усі ці чинники взаємодіють, формуючи загальну картину світового ринку зерна.

Важливо підкреслити, що Україна продовжує залишатися одним із провідних виробників і експортерів зерна у світі, незважаючи на війну з Росією, що триває другий рік.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та ячменю Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.