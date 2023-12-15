Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 декабря 2023 года

Комбайн в поле пшеницы. Фото picjumbo.com/Viktor Hanacek

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за войны с Россией украинский экспорт зерновых серьезно пострадал и сократился. Активные военные действия привели к повреждению или уничтожению сельскохозяйственных угодий, хранилищ, элеваторов и другой сельскохозяйственной инфраструктуры. Кроме того, Россия продолжает осуществлять частичную блокаду украинских портов в Черном море, которые играют ключевую роль в экспорте украинских продуктов, включая зерно. Впрочем, несмотря на все затруднения объем перевозок в украинских портах 2023 года увеличился на 17%. По итогам 11 месяцев этого года, несмотря на тяжелые военные обстоятельства, общий грузооборот составил 52,8 миллиона тонн. Экспортные грузы составили 47,9 миллиона тонн, в то время как импортные — 4,6 миллиона тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 15 декабря.

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По состоянию на 15 декабря средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 309 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 15 декабря. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни несколько выросла. Так, в четверг, 7 декабря, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 130 грн, а уже на следующий день, в пятницу, 8 декабря, цена на пшеницу выросла до 5 167 грн. В период с субботы, 9 декабря, по понедельник, 11 декабря, стоимость одной тонны пшеницы равнялась 5 205 грн. четверг, 14 декабря.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых требует тщательной подготовки и учета различных факторов, влияющих на формирование цен. К сожалению, текущие цены на пшеницу зависят от основного фактора — войны с Россией, что ограничивает объемы экспорта зерновых из Украины.

Кроме того, такие аспекты, как уровень урожайности, а также качество и объем урожая играют ключевую роль в определении общей стоимости зерна. Снижение урожайности может привести к повышению цен из-за дефицита продукции. Неблагоприятные погодные условия могут негативно сказаться на урожайности, что, в свою очередь, повлияет на динамику цен. Конкуренция с другими экспортерами также может влиять на стоимость зерновых, особенно в урожайный сезон, когда предложение на рынке значительно.

Аграрный сектор также подвержен влиянию глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катаклизмы, что также отражается на динамике спроса и предложения на мировом рынке зерна. Все эти причины взаимодействуют, формируя общую картину мирового рынка зерна.

Важно подчеркнуть, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающуюся второй год войну с Россией.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит кукуруза и соя . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.