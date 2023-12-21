Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 декабря 2023 года

Уборка кукурузы. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Начало войны в Украине в феврале 2022 года привело к резкому сокращению экспорта зерновых из страны. Основной причиной сокращения экспорта из Украины блокада морских портов страны российскими войсками. Морской путь является основным маршрутом для украинских зерновых, через него проходит около 80% всего экспорта. В результате блокады морских портов украинские аграрии вынуждены экспортировать зерновые преимущественно сухопутными маршрутами. Недавно Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Турции присоединиться к Морской коалиции с целью укрепления безопасности в Черном море. Эта коалиция создана с участием Великобритании и Норвегии и стремится предотвратить вмешательство России в свободу судоходства, особенно в функционировании "зернового коридора".

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 21 декабря.

Читайте также:

По состоянию на 21 декабря средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5340 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 21 декабря 2023 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу немного выросла. Так, в среду, 13 декабря, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 246 грн. Далее цена на кукурузу в Украине росла несколько раз: до 5 281 грн в четверг, 14 декабря; до 5 309 грн в субботу, 16 декабря; до 5 334 грн во вторник, 19 декабря. В среду, 13 декабря, стоимость тонны кукурузы достигла своего недельного максимума — 5 340 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине испытывают влияние нескольких ключевых факторов. Во-первых, мировые цены на этот вид зерна имеют большое значение, учитывая, что Украина является крупным мировым производителем и поставщиком кукурузы. Изменения цен на мировых рынках оказывают существенное влияние на внутренний рынок страны.

Во-вторых, влияние на цены также имеет уровень урожая. Успешные урожаи обычно сопровождаются снижением цен на внутреннем рынке, а неудачные урожаи могут вызвать их повышение.

В-третьих, цены зависят от спроса на кукурузу внутри страны. Рост спроса, особенно использование кукурузы в производстве пищевых продуктов, может привести к повышению цен. Внешний спрос также играет важную роль, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы. Высокий спрос на мировых рынках может повлиять на цены. Экономические факторы, такие как обменный курс и уровень инфляции, могут также влиять на цены на кукурузу и другие товары.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке испытывают влияние блокады морских портов со стороны России. Это привело к сокращению объемов экспорта зерна, что отрицательно сказалось на структуре цен. Кроме того, российское вторжение негативно отражается на работе сельскохозяйственных предприятий Украины, влияя на общий уровень урожайности зерновых.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.