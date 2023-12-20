Ціни на зернові в Україні станом на 20 грудня 2023

соняшникове поле. Фото: getmobsoft.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна займає провідне становище у світовому експорті соняшникової олії та насіння. Проте внаслідок вторгнення Росії на територію України обсяг поставок соняшнику та його перероблених продуктів суттєво скоротився. Основною причиною скорочення експорту зернових з України стала блокада чорноморських портів, через які здійснювалася значна частина цього експорту. Проблеми за експортом зернових також виникли через блокування кордону польськими перевізниками, які створили труднощі для українських експортерів.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 20 декабря.

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По состоянию на 20 декабря средняя цена на подсолнечник в Украине составляет 12 620 грн за тонну вместе с НДС.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 20 грудня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів трохи зросла. Так, у вівторок, 12 грудня, ціна на соняшник становила 12 492 грн за тонну. Вже наступного дня вона зросла до 12 626 грн за тонну, а у четвер, 14 грудня, — до 12 635 грн, що становило миксимум за тиждень. Далі вартість цієї зернової культури трохи впала — до 12 620 грн у субботу, 16 грудня. Така ціна на цю зернову культуру тримається і наразі.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни соняшнику в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Основні фактори, що впливають на динаміку цін на соняшник в Україні, включають глобальне економічне становище, співвідношення попиту та пропозиції, а також коливання валютних курсів.

Ціни на соняшник в Україні тісно пов'язані з міжнародною торгівлею з огляду на значний обсяг експорту цієї олійної культури з країни. Крім того вартість соняшнику також залежить від світової економічної кон'юнктури. Отже, зміни вартості соняшникової олії на світовому ринку відбиваються у цінах на насіння в Україні.

Важливо відзначити, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, що суттєво впливає на ціноутворення зернових культур у країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно позначилася на виробництві та експорті зернових культур з України, впливаючи на глобальні ціни.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.