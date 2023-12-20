Цены на зерновые в Украине по состоянию на 20 декабря 2023 года

подсолнечное поле. Фото: getmobsoft.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина занимает ведущее положение в мировом экспорте подсолнечного масла и семян. Однако из-за вторжения России на территорию Украины объем поставок подсолнечника и его переработанных продуктов существенно сократился. Основной причиной сокращения экспорта зерновых из Украины стала блокада черноморских портов, по которым осуществлялась значительная часть этого экспорта. Проблемы экспорта зерновых также возникли из-за блокирования границы польскими перевозчиками, которые создали трудности для украинских экспортеров.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 20 декабря.

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По состоянию на 20 декабря средняя цена на подсолнечник в Украине составляет 12620 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 20 декабря. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни немного выросла. Так, во вторник, 12 декабря, цена на подсолнечник составила 12492 грн за тонну. Уже на следующий день она выросла до 12 626 грн. за тонну, а в четверг, 14 декабря, — до 12 635 грн., что составляло миксимум за неделю. Далее стоимость этой зерновой культуры немного упала – до 12 620 грн в субботу, 16 декабря. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Основные факторы, влияющие на динамику цен на подсолнечник в Украине, включают в себя глобальное экономическое положение, соотношение спроса и предложения, а также колебания валютных курсов.

Цены на подсолнечник в Украине тесно связаны с международной торговлей, учитывая значительный объем экспорта этой масличной культуры из страны. Кроме того, стоимость подсолнечника также зависит от мировой экономической конъюнктуры. Следовательно, изменения стоимости подсолнечного масла на мировом рынке отражаются в ценах на семена в Украине.

Важно отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает существенное влияние на ценообразование зерновых культур в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также серьезно сказалась на производстве и экспорте зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит кукуруза и пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.