Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в декабре arrow

Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в декабре

23 декабря 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 декабря 2023 года
Уборка ячменя. Фото: Google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся с серьезными трудностями из-за российского вторжения и блокад западной границы. До начала вторжения России Украина занимала ведущее положение среди крупнейших поставщиков зерна в мире. Однако постоянные обстрелы украинских портов со стороны России существенно усложнили экспорт зерна морским транспортом. В результате Украина вынуждена была отдать предпочтение в основном сухопутным маршрутам, которые не только менее эффективны, но и более затратны. Однако главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital, Елена Билан, прогнозирует увеличение объема экспорта товаров через украинский морской коридор до 7 миллионов тонн в месяц по сравнению с прогнозируемыми 5 миллионами тонн в декабре. Она отметила, что экспорт товаров с высокой стоимостью может частично изменить направление по заблокированным дорогам на морские порты.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 23 декабря.

Читайте также:

По состоянию на 23 декабря средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 586 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 декабря 2023 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 22 декабря. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни немного выросла. Так, в пятницу, 15 декабря, средняя стоимость тонны ячменя составляла 4 513 грн и оставалась на этом уровне вплоть до среды, 20 декабря. Тогда она выросла до 4 519 гривен. На следующий день, в четверг, 21 декабря, цена на эту зерновую культуру выросла до 4 527 грн за тонну. Впоследствии цена тонны ячменя выросла еще раз. В пятницу, 22 декабря, она достигла своего недельного максимума, поднявшись до 4 586 грн.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 декабря 2023 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Многие факторы влияют на цену ячменя в Украине, включая глобальное предложение, сезонные изменения, логистические особенности, географию транспортировки, расход семян, показатели переработки и другие аспекты. Стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции являются критериями качества, которые влияют на спрос на зерновые культуры.

На внутренний рынок оказывают влияние сезонные колебания и динамика потребительских секторов. Формирование цен на ячмень зависит от потребителей и эффективности глобальных дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой партий ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, вторжение России в Украину играет ключевую роль в формировании цен на зерно в стране. Несмотря на то, что Украина продолжает занимать ведущее положение среди мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают существенное влияние на объемы производства и экспорта этой культуры.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

Актуальное по теме