Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 декабря 2023 года

Уборка ячменя. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся с серьезными трудностями из-за российского вторжения и блокад западной границы. До начала вторжения России Украина занимала ведущее положение среди крупнейших поставщиков зерна в мире. Однако постоянные обстрелы украинских портов со стороны России существенно усложнили экспорт зерна морским транспортом. В результате Украина вынуждена была отдать предпочтение в основном сухопутным маршрутам, которые не только менее эффективны, но и более затратны. Однако главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital, Елена Билан, прогнозирует увеличение объема экспорта товаров через украинский морской коридор до 7 миллионов тонн в месяц по сравнению с прогнозируемыми 5 миллионами тонн в декабре. Она отметила, что экспорт товаров с высокой стоимостью может частично изменить направление по заблокированным дорогам на морские порты.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 23 декабря.

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По состоянию на 23 декабря средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 586 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 22 декабря. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни немного выросла. Так, в пятницу, 15 декабря, средняя стоимость тонны ячменя составляла 4 513 грн и оставалась на этом уровне вплоть до среды, 20 декабря. Тогда она выросла до 4 519 гривен. На следующий день, в четверг, 21 декабря, цена на эту зерновую культуру выросла до 4 527 грн за тонну. Впоследствии цена тонны ячменя выросла еще раз. В пятницу, 22 декабря, она достигла своего недельного максимума, поднявшись до 4 586 грн.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Многие факторы влияют на цену ячменя в Украине, включая глобальное предложение, сезонные изменения, логистические особенности, географию транспортировки, расход семян, показатели переработки и другие аспекты. Стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции являются критериями качества, которые влияют на спрос на зерновые культуры.

На внутренний рынок оказывают влияние сезонные колебания и динамика потребительских секторов. Формирование цен на ячмень зависит от потребителей и эффективности глобальных дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой партий ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, вторжение России в Украину играет ключевую роль в формировании цен на зерно в стране. Несмотря на то, что Украина продолжает занимать ведущее положение среди мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают существенное влияние на объемы производства и экспорта этой культуры.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.