Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 3 жовтня 2024 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжують активно зростати ціни на соняшник. При цьому експорт агропродукції з України продовжує зростати. За перші три квартали 2024 року загальний обсяг експорту становив 99,3 мільйона тонн, що на 36,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 3 жовтня 2024 року.

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Станом на 3 жовтня середня ціна соняшнику в Україні становить 21 558 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 3 жовтня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останні 7 днів вартість соняшнику в Україні істотно зросла. Загалом ціни на цю зернову культуру зросла на 3,2% Так, у середу, 25 вересня, ціна соняшнику була на тижневому мінімумі та становила 20 884 грн за тонну. Протягом п'яти днів вартість цієї зернової культури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. У середу, 2 жовтня, вона зросла до свого тижневого максимуму — 21 558 грн. Така ціна на соняшник зберігається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак зазначив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри великі втрати, сільське господарство країни продовжує відновлюватись, що підтверджується збільшенням посівних площ та обсягів урожаю минулого року.

"Цього року, попри те що посівна кампанія проходила під ударами КАБів, її темпи та площі перебували на торішньому рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.