Ціни на зернові в Україні станом на 30 вересня 2024 року

Збір врожаю Фото: УНІАН

Наприкінці вересня ціни на ячмінь в Україні помітно зросли. Основними причинами стали зниження пропозиції через складнощі зі збором урожаю, проблеми з експортом через блокування портів та загальне подорожчання логістичних витрат.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 30 вересня 2024 року.

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Станом на 30 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 033 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 30 вересня 2​024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь за останній тиждень підвищилась на близько 200 грн за тонну. Минулого понеділка, 23 вересня, ця агрокультура коштувала 6 826 грн за тонну, а наступного дня — 6 840 грн за тонну. У середу, 25 вересня, вартість ячменю зросла до 6 968 грн за тонну, а у п'ятницю, 27 вересня, — до 7 033 грн за тонну. Така ціна ячменю зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор у зв'язку з вторгненням Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та сої.