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Цены на ячмень в Украине выросли — сколько стоит зерно в конце сентября

30 сентября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 30 сентября 2024 года
Сбор урожая Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце сентября цены на ячмень в Украине заметно выросли. Основными причинами стали снижение предложения из-за сложностей со сбором урожая, проблем с экспортом из-за блокирования портов и общего подорожания логистических расходов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 30 сентября 2024 года.

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По состоянию на 30 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 033 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит ячмень в Украине 30 сентября 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 30 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на ячмень за последнюю неделю повысилась на 200 грн за тонну. В прошлый понедельник, 23 сентября, эта агрокультура стоила 6 826 грн за тонну, а на следующий день — 6 840 грн за тонну. В среду, 25 сентября, стоимость ячменя выросла до 6 968 грн. за тонну, а в пятницу, 27 сентября, — до 7 033 грн за тонну. Такая цена ячменя зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на ячмень за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в связи с вторжением России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и сои.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно цены ячмень

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