Ціни на зерно в Україні станом на 28 вересня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: InvestSWVA, Courtesy

В Україні ціни на пшеницю стрімко зростають через кілька ключових факторів. Зростання глобального попиту та скорочення врожаїв в інших країнах, несприятливі кліматичні умови та підвищення витрат на виробництво через зростання цін на енергоносії і добрива впливають на вартість пшениці на внутрішньому ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 28 вересня.

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Станом на 28 вересня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 997 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 28 вересня. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю за останні дні підвищилась. У суботу, 21 вересня, ця агрокультура коштувала 7 823 грн за тонну, а в понеділок, 23 вересня, — 7 787 грн. У вівторок, 24 вересня, вартість пшениці змінилась і становила 7 802 грн за тонну, а в середу, 25 вересня, сягнула позначки 7 874 грн за тонну. У четвер, 26 вересня, пшениця подорожчала до 7 909 грн за тонну, а в п'ятницю, 27 вересня, ця культура коштувала вже 7 997 грн за тонну. Наразі середні ціни на пшеницю тримаються на цьому рівні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак наголошує, що аграрний сектор України зазнав значних втрат внаслідок російського вторгнення. Серед цих втрат — обстріли сільськогосподарських земель, фінансові втрати, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжка зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в вересні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи.