Цены на зерно в Украине по состоянию на 28 сентября 2024 года

Уборка урожая. Фото: InvestSWVA, Courtesy

В Украине цены на пшеницу стремительно растут из-за нескольких ключевых факторов. Рост глобального спроса и сокращение урожаев в других странах, неблагоприятные климатические условия и повышение затрат на производство из-за роста цен на энергоносители и удобрения влияют на стоимость пшеницы на внутреннем рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 28 сентября.

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По состоянию на 28 сентября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 997 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 28 сентября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу за последние дни повысилась. В субботу, 21 сентября, эта агрокультура стоила 7 823 грн за тонну, а в понедельник, 23 сентября, — 7 787 грн. Во вторник, 24 сентября, стоимость пшеницы изменилась и составила 7 802 грн за тонну, а в среду, 25 сентября, достигла отметки 7 874 грн за тонну. В четверг, 26 сентября, пшеница подорожала до 7 909 грн за тонну, а в пятницу, 27 сентября, эта культура стоила уже 7 997 грн за тонну. Пока средние цены на пшеницу держатся на этом уровне.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отмечает, что аграрный сектор Украины понес значительные потери в результате российского вторжения. Среди этих потерь — обстрелы сельскохозяйственных земель, финансовые потери, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и воровство зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и кукурузы.