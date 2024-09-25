Ціни на зернові в Україні станом на 25 вересня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: estesperformanceconcaves.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжує стрімко зростати вартість кукурудзи. Наразі ціни на цю культуру перебувають на найвищому за 7 днів рівні. При цьому останніми днями на світових біржах спостерігається різке зростання цін на пшеницю, сою та кукурудзу. На думку експертів, воно викликане сухою та спекотною погодою в Бразилії, що може знизити потенціал урожаю.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 25 вересня 2024 року.

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Станом на 25 вересня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 618 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 25 вересня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціни на кукурудзу переважно зростали. Так, у вівторок, 17 вересня, середня ціна тонни кукурудзи становила 7 195 грн. Це було мінімальне значення за тиждень. У п'ятницю, 20 вересня, ціна цієї зернової культури перетнула психологічну позначку у 7 500 грн за тонну і становила 7 529 грн. У вівторок, 24 вересня вартість кукурудзи зросла до тижневого максимуму у 7 618 грн за тонну. Така ціна цієї культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур, проте ці обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішніх потреб Україні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю експортується. Наразі 90% продукції, що експортується, перевозиться морським шляхом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.