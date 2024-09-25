Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 сентября 2024 года

Уборка урожая. Фото: estesperformanceconcaves.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжает стремительно расти стоимость кукурузы. Сейчас цены на эту культуру находятся на самом высоком уровне за 7 дней. При этом в последние дни на мировых биржах наблюдается резкий рост цен на пшеницу, сою и кукурузу. По мнению экспертов, оно вызвано сухой и жаркой погодой в Бразилии, что может снизить потенциал урожая.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 25 сентября 2024 года.

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По состоянию на 25 сентября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 618 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 25 сентября 2024 года. Фото: tripoli.land

В течение последней недели цены на кукурузу в основном росли. Так, во вторник, 17 сентября, средняя цена тонны кукурузы составила 7 195 грн. Это было минимальное значение за неделю. В пятницу, 20 сентября, цена этой зерновой культуры пересекла психологическую отметку в 7 500 грн за тонну и составила 7 529 грн. Во вторник, 24 сентября, стоимость кукурузы выросла до недельного максимума в 7 618 грн за тонну. Такая цена этой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур, однако эти объемы сократились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая экспортируется. В настоящее время 90% экспортируемой продукции перевозится морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.