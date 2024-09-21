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В Україні активно ростуть ціни на ячмінь — скільки коштують зернові у вересні

21 вересня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 21 вересня 2024 року
Збирання ячменю. Фото: agroprodservice.com.ua
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Останніми днями в Україні почали активно зростати ціни на ячмінь. Наразі ціна цієї зернової культури перебуває на найвищому за 7 днів рівні. Вартість ячменю в основному збільшувалися на тлі зростання інтересу з боку Китаю. Додатково цьому сприяло зниження світового виробництва, що також підштовхнуло ціни вгору.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 21 вересня 2024 року.

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Станом на 21 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 864 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 21 вересня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 21 вересня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня зросли на 1,5%. Так, у п'ятницю, 13 вересня, середня ціна тонни ячменю дорівнювала 6 757 грн. У суботу, 14 вересня, вартість цього виду зернових збільшилась до 6 778 грн і протрималась на цьому рівні три дні. Упродовж останніх днів ціни на ячмінь постійно зростали. У п'ятницю, 10 вересня, вартість цієї зернової культури зросла до свого тижневого максимуму — 6 864 грн за тонну. Така ціна ячменю тримається й сьогодні.

Ціни на ячмнінь в Україні станом на 21 вересня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Наразі обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході України. Для внутрішнього споживання країні необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більшість урожаю експортується. У цьому 90% загального обсягу експорту відправляється морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшеницісоняшнику та сої.

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