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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує 1 тонна соняшнику у вересні

19 вересня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 19 вересня 2024 року
Збір врожаю. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

За останні кілька днів ціни на соняшник в Україні суттєво зросли. Основними факторами цього підвищення стали зростання світових цін на олійну сировину, обмеження постачання з основних виробничих регіонів через погодні умови та збільшення попиту на олійні культури на міжнародних ринках. Ці зміни вплинули на вартість соняшника, що відобразилося на ринку внутрішньої торгівлі.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 19 вересня 2024 року.

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Станом на 19 вересня середня ціна соняшнику в Україні становить 20 185 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соняшник у вересні
Середня ціна на соняшник в Україні станом на
19 вересня 2​024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на соняшник продовжує зростати. У четвер, 12 вересня, вартість соняшнику становила 19 681 грн за тонну, а у п'ятницю, 13 вересня, — 19 707 грн за тонну. У суботу, 14 вересня, тонна соняшнику коштувала вже 19 982 грн. У вівторок, 17 вересня, вартість змінилась і становила вже 19 986 грн за тонну, а наступного дня зросла до 20 185 грн за тонну. Така середня ціна цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Як змінились ціни на соняшник у вересні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю в вересні. Ще ми розповідали, скільки коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи в Україні.

сільське господарство гроші ціни в Україні зерно ціни соняшник

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