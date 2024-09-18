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Ціни на пшеницю в Україні почали різко зростати — скільки коштує тонна зерна у вересні

18 вересня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 18 вересня 2024 року
Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні почали стрімко зростати ціни на пшеницю. Як зазначають аналітики, ф'ючерси на пшеницю підскочили на 2,2% після того, як Україна заявила, що Росія уразила ракетою зерновоз.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 18 вересня.

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Станом на 18 вересня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 620 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 17 вересня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 17 вересня. Фото: tripoli.land

Ціна пшениці упродовж останнього тижня майже постійно зростала. За 7 днів ця зернова культура стала на 1,5% дорожчою. Так, у вівторок, 10 вересня, одна тонна пшениці оцінювалась у 7 506 грн, що становило тижневий мінімум. У суботу, 14 вересня, ціна пшениці перетнула психологічну відмітку у 7 600 грн. При цьому у вівторок, 17 вересня вартість цієї культури зросла до свого найвижчого за 7 днів рівня — 7 620 грн за 1 тонну. Наразі середні ціни на пшеницю залишаються на цьому рівні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак наголошує на значних збитках аграрного сектору України, спричинених російським вторгненням. За його словами, серед ключових втрат можна виділити обстріл сільськогосподарських територій, втрату активів, блокаду портів, руйнування інфраструктури портів та розкрадання зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соїсоняшнику та ячменю.

Україна ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії пшениця

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