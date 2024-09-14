Ціни на зернові в Україні станом на 14 вересня 2024 року

Комбайн у полі. Фото: Shutterstock

За останній тиждень в Україні знову зросли ціни на соняшник. Основними причинами цього стали підвищений попит на сировину з боку переробників та зниження обсягів пропозиції через несприятливі погодні умови та затримку збору врожаю.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 14 вересня 2024 року.

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Станом на 14 вересня середня ціна соняшнику в Україні становить 19 707 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середні ціни на соняшник продовжують зростати. У суботу, 7 вересня, вартість цієї зернової культури становила 19 572 грн за тонну, а у неділю, 8 вересня, — 19 571 грн за тонну. У вівторок, 10 вересня, тонна соняшнику коштувала 19 645 грн, а у середу, 11 вересня, — 19 665 грн. У четвер, 12 вересня, вартість соняшнику становила 19 681 грн за тонну, а у п'ятницю, 13 вересня, — 19 707 грн за тонну. Така середня ціна цієї зернової культури тримається й сьогодні.

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Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю в вересні. Ще ми розповідали, скільки коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи в Україні.