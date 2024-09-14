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Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

14 сентября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 14 сентября 2024 года
Комбайн в поле. Фото: Shutterstock
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю в Украине снова выросли цены на подсолнечник. Основными причинами стали повышенный спрос на сырье со стороны переработчиков и снижение объемов предложения из-за неблагоприятных погодных условий и задержки сбора урожая.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 14 сентября 2024 года.

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По состоянию на 14 сентября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 19 707 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит подсолнечник 14 сентября
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Средние цены на подсолнечник продолжают расти. В субботу, 7 сентября, стоимость этой зерновой культуры составила 19 572 грн за тонну, а в воскресенье, 8 сентября, — 19 571 грн за тонну. Во вторник, 10 сентября, тонна подсолнечника стоила 19 645 грн, а в среду, 11 сентября, — 19 665 грн. В четверг, 12 сентября, стоимость подсолнечника составила 19 681 грн за тонну, а в пятницу, 13 сентября, — 19 707 грн за тонну. Такая средняя цена этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Как изменились цены на подсолнечник за неделю
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Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу в сентябре. Еще мы рассказывали, сколько стоит тонна сои, ячменя и кукурузы в Украине.

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