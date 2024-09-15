Ціни на зернові в Україні станом на 15 вересня 2024 року

Збір кукурудзи. Фото: SunfloroMash

За останній тиждень ціни на кукурудзу в Україні продемонстрували зростання. Це пов'язано з кількома факторами: значними коливаннями на міжнародних ринках, зменшенням внутрішньої пропозиції через несприятливі погодні умови, а також зростанням витрат на зберігання та транспортування. Ці обставини створили тиск на ринок, що призвело до підвищення вартості кукурудзи.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 15 вересня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 15 вересня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 241 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 15 вересня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на кукурудзу за останні дні значно зросли. У неділю, 8 вересня, тонна кукурудзи коштувала 7 032 грн, а в понеділок, 9 вересня, — 6 972 грн. У вівторок, 10 вересня, вартість цієї агрокультури становила 7 111 грн за тонну, а в середу, 11 вересня, зросла до 7 131 грн за тонну. У п'ятницю, 13 вересня, ціна на кукурудзу підвищилась до 7 205 грн за тонну, а в суботу, 14 вересня, — до 7 241 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак звертає увагу на суттєві збитки аграрного сектору України внаслідок російського вторгнення. Він виділяє серед основних проблем обстріл сільськогосподарських угідь, втрату активів, блокаду портів, руйнування портової інфраструктури та викрадення зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — наголосив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в вересні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та сої.