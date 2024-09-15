Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 сентября 2024 года

Сбор кукурузы. Фото: SunfloroMash

За последнюю неделю цены на кукурузу в Украине продемонстрировали рост. Это связано с несколькими факторами: значительными колебаниями на международных рынках, уменьшением внутреннего предложения из-за неблагоприятных погодных условий, а также ростом затрат на хранение и транспортировку. Эти обстоятельства оказали давление на рынок, что привело к повышению стоимости кукурузы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 15 сентября 2024 года.

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По состоянию на 15 сентября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 241 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 15 сентября 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на кукурузу в последние дни значительно выросли. В воскресенье, 8 сентября, тонна кукурузы стоила 7 032 грн, а в понедельник, 9 сентября, — 6 972 грн. Во вторник, 10 сентября, стоимость этой агрокультуры составила 7 111 грн за тонну, а в среду, 11 сентября, выросла до 7 131 грн за тонну. В пятницу, 13 сентября, цена на кукурузу повысилась до 7 205 грн за тонну, а в субботу, 14 сентября, — до 7 241 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак обращает внимание на существенный ущерб аграрному сектору Украины в результате российского вторжения. Он выделяет среди основных проблем обстрелы сельскохозяйственных угодий, потерю активов, блокаду портов, разрушение портовой инфраструктуры и похищение зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и сои.