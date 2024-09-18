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Цены на пшеницу в Украине начали резко расти — сколько стоит тонна зерна в сентябре

18 сентября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 18 сентября 2024 года
Уборка в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине начали стремительно расти цены на пшеницу. Как отмечают аналитики, фьючерсы на пшеницу подскочили на 2,2% после того, как Украина заявила, что Россия поразила ракетой зерновоз.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 18 сентября.

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По состоянию на 18 сентября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 620 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 17 сентября 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 17 сентября. Фото: tripoli.land

Цена пшеницы за последнюю неделю почти постоянно росла. За 7 дней эта зерновая культура стала на 1,5% дороже. Так, во вторник, 10 сентября, одна тонна пшеницы оценивалась в 7 506 грн, что составляло недельный минимум. В субботу, 14 сентября, цена пшеницы пересекла психологическую отметку в 7 600 грн. При этом во вторник, 17 сентября, стоимость этой культуры выросла до своего самого высокого за 7 дней уровня — 7 620 грн за 1 тонну. На данный момент средние цены на пшеницу остаются на этом уровне.

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Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отмечает значительные убытки аграрного сектора Украины, вызванные российским вторжением. По его словам, среди ключевых потерь можно выделить обстрелы сельскохозяйственных территорий, потерю активов, блокаду портов, разрушение инфраструктуры портов и хищение зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, подсолнечника и ячменя.

Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии пшеница

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