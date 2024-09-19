Цены на зерновые в Украине по состоянию на 19 сентября 2024 года

Уборка урожая. Фото: УНІАН

В последние несколько дней цены на подсолнечник в Украине существенно выросли. Основными факторами этого повышения стали рост мировых цен на масло, ограничение поставок из основных производственных регионов из-за погодных условий и увеличения спроса на масличные культуры на международных рынках. Эти изменения повлияли на стоимость подсолнечника, отразившегося на рынке внутренней торговли.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 19 сентября 2024 года.

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По состоянию на 19 сентября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 20 185 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 19 сентября 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на подсолнечник продолжает расти. В четверг, 12 сентября, стоимость подсолнечника составила 19 681 грн за тонну, а в пятницу, 13 сентября, — 19 707 грн за тонну. В субботу, 14 сентября, тонна подсолнечника стоила уже 19 982 грн Во вторник, 17 сентября, стоимость изменилась и составила уже 19 986 грн за тонну, а на следующий день выросла до 20 185 грн за тонну. Такая средняя цена этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Источник: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу в сентябре. Еще мы рассказывали, сколько стоит тонна сои, ячменя и кукурузы в Украине.