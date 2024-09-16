Ціни на зернові в Україні станом на 16 вересня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Reuters

Ціни на ячмінь в Україні за останній тиждень зазнали значних коливань та зросли, що викликано кількома факторами. По-перше, збільшення попиту на ячмінь на зовнішніх ринках, зокрема через зростання потреби у кормах для тварин, значно вплинуло на внутрішні ціни. По-друге, несприятливі погодні умови у деяких регіонах країни призвели до зниження обсягів урожаю, що своєю чергою сприяло підвищенню цін на зерно. Важливо відзначити, що ці тенденції можуть продовжуватися і надалі, оскільки ринок все ще адаптується до нових умов.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 16 вересня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 16 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 778 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 16 вересня 2​024 року. Скриншот: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня зросли. Так, у вівторок, 10 вересня, вартість цієї зернової культури становила 6 652 грн за тонну, а у середу, 11 вересня, — 6 819 грн за тонну. У четвер, 12 вересня, тонна ячменю коштувала 6 824 грн, а у п'ятницю, 13 вересня, — 6 757 грн. У суботу, 14 вересня, вартість ячменю становила вже 6 778 грн за тонну. Така ціна ячменю тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 млрд до 60 млрд доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"Цього року, попри те що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на торішньому рівні", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та сої.