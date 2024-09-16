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Цены на ячмень в Украине — сколько стоят зерновые в сентябре

16 сентября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 16 сентября 2024 года
Уборка урожая. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на ячмень в Украине за последнюю неделю испытали значительные колебания и выросли, что вызвано несколькими факторами. Во-первых, увеличение спроса на ячмень на внешних рынках, в частности из-за роста потребности в кормах для животных, оказало значительное влияние на внутренние цены. Во-вторых, неблагоприятные погодные условия в некоторых регионах страны привели к снижению объемов урожая, что в свою очередь способствовало повышению цен на зерно. Важно отметить, что эти тенденции могут продолжаться и дальше, поскольку рынок все еще адаптируется к новым условиям.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 16 сентября 2024 года.

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По состоянию на 16 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 778 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит ячмень 16 сентября 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 16 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Цены на ячмень за последнюю неделю выросли. Так, во вторник, 10 сентября, стоимость этой зерновой культуры составила 6 652 грн за тонну, а в среду, 11 сентября, — 6 819 грн за тонну. В четверг, 12 сентября, тонна ячменя стоила 6 824 грн, а в пятницу, 13 сентября, — 6 757 грн. В субботу, 14 сентября, стоимость ячменя составила уже 6 778 грн за тонну. Такая цена ячменя держится и сегодня.

Как изменились цены на ячмень
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак сказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины нужно от 56 до 60 млрд долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и сои.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно аграрии ячмень

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