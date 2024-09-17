Ціни на зернові в Україні станом на 17 вересня 2024 року

В Україні стрімко зростають ціни на сою — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні
У середині вересня в Україні почали зростати ціни на сою. Наразі вони тримаються на найвищому рівні за тиждень. При цьому згідно з інформацією Державної митної служби, Україна продовжує стабільно збільшувати експорт зернових та зернобобових культур. З початку маркетингового року 2024/25 обсяг експорту становив 8,676 млн тонн, що значно перевищує показники за аналогічний період минулого року.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 17 вересня 2024 року.
Станом на 17 вересня середня ціна на сою в Україні становить 19 327 грн за тонну разом з ПДВ.
Як війна з Росією вплинула на експорт зернових
"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та ячменю.
Читайте Новини.LIVE!