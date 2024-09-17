Ціни на зернові в Україні станом на 17 вересня 2024 року

Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У середині вересня в Україні почали зростати ціни на сою. Наразі вони тримаються на найвищому рівні за тиждень. При цьому згідно з інформацією Державної митної служби, Україна продовжує стабільно збільшувати експорт зернових та зернобобових культур. З початку маркетингового року 2024/25 обсяг експорту становив 8,676 млн тонн, що значно перевищує показники за аналогічний період минулого року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 17 вересня 2024 року.

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Станом на 17 вересня середня ціна на сою в Україні становить 19 327 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 17 вересня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціни на сою в Україні росли або залишались на рівні попереднього дня. За тиждень ціна цієї зернової культури підвищилась на 6,5%. Так, у понеділок, 9 вересня, ціна на сої була на найнижчому за 7 днів рівні — 18 147 грн за тонну. У середу, 11 вересня, її вартість перетнула психологічну позначку у 19 тис. грн. У суботу, 14 вересня, ціна тонни сої зросла до найвищого за 7 днів рівня — 19 327 грн за тонну. Така вартість цієї культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході України. Для внутрішнього споживання країні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більшість урожаю експортується. При цьому 90% від загального обсягу експорту відправляється морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та ячменю.