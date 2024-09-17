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В Украине стремительно растут цены на сою — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

17 сентября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 17 сентября 2024 года
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В середине сентября в Украине начали расти цены на сою. Сейчас они держатся на самом высоком уровне за неделю. При этом, согласно информации Государственной таможенной службы, Украина продолжает стабильно увеличивать экспорт зерновых и зернобобовых культур. С начала маркетингового года 2024/25 объем экспорта составил 8,676 млн тонн, что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 17 сентября 2024 года.

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По состоянию на 17 сентября средняя цена на сою в Украине составляет 19 327 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 17 сентября 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 17 сентября 2024 года. Фото: tripoli.land

В последние дни цены на сою в Украине росли или оставались на уровне предыдущего дня. За неделю цена этой зерновой культуры выросла на 6,5%. Так, в понедельник, 9 сентября, цена на сои была на самом низком за 7 дней уровне — 18 147 грн за тонну. В среду, 11 сентября, ее стоимость пересекла психологическую отметку в 19 тыс. грн. В субботу, 14 сентября, цена тонны сои выросла до самого высокого за 7 дней уровня — 19 327 грн за тонну. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Анализ цен на сою в Украине по состоянию на 17 сентября 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы сократились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке Украины. Для внутреннего потребления стране необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, однако большинство урожая экспортируется. При этом 90% общего объема экспорта отправляется морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и ячменя.

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