Цены на зерновые в Украине на 17 сентября 2024 года

В Украине стремительно растут цены на сою — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре
В середине сентября в Украине начали расти цены на сою. Сейчас они держатся на самом высоком уровне за неделю. При этом, согласно информации Государственной таможенной службы, Украина продолжает стабильно увеличивать экспорт зерновых и зернобобовых культур. С начала маркетингового года 2024/25 объем экспорта составил 8,676 млн тонн, что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 17 сентября 2024 года.
По состоянию на 17 сентября средняя цена на сою в Украине составляет 19 327 грн за тонну вместе с НДС.
Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых
"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.
Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и ячменя.
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