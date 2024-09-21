Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 сентября 2024 года

Уборка ячменя. Фото: agroprodservice.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последние дни в Украине начали активно расти цены на ячмень. Сейчас цена этой зерновой культуры находится на самом высоком за 7 дней уровне. Стоимость ячменя в основном увеличивалась на фоне роста интереса со стороны Китая. Дополнительно этому способствовало понижение мирового производства, что также подтолкнуло цены вверх.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 21 сентября 2024 года.

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По состоянию на 21 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 864 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 21 сентября 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на ячмень за последнюю неделю выросли на 1,5%. Так, в пятницу, 13 сентября, средняя цена тонны ячменя равнялась 6 757 грн. В субботу, 14 сентября, стоимость этого вида зерновых увеличилась до 6 778 грн и продержалась на этом уровне три дня. В последние дни цены на ячмень постоянно росли. В пятницу, 10 сентября, стоимость этой зерновой культуры выросла до недельного максимума — 6 864 грн за тонну. Такая цена ячменя зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы сократились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке Украины. Для внутреннего потребления в стране необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, однако большинство урожая экспортируется. При этом 90% от общего объема экспорта отправляется морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и сои.