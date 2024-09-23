Ціни на зернові в Україні станом на 23 вересня 2024 року

Збір врожаю. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пшеницю в Україні знову зросли за останній тиждень, що викликане підвищенням попиту на зерно на міжнародних ринках, проблемами з логістикою та невизначеністю, пов’язаною з погодними умовами. Ці фактори створюють тиск на вартість пшениці, що може вплинути на продовольчу безпеку країни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 23 вересня.

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Станом на 23 вересня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 823 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 23 вересня. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю за останні дні знову зросла. У суботу, 14 вересня, вартість пшениці становила 7 600 грн за тонну. У вівторок, 17 вересня, ціна цієї агрокультури зросла до 7 620 грн за 1 тонну, а наступного дня до 7 727 грн. У четвер, 19 вересня, тонна пшениці коштувала 7 758 грн, а у п'ятницю, 20 вересня, — 7 815 грн. У суботу, 21 вересня, ця культура знову здорожчала і коштувала вже 7 823 грн за тонну. Наразі середні ціни на пшеницю тримаються на цьому рівні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак підкреслює, що аграрний сектор України зазнав суттєвих збитків через російське вторгнення. Він зазначає, що основними втратами є обстріли сільськогосподарських угідь, втрата активів, блокування портів, руйнування портової інфраструктури та розкрадання зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, соняшнику та ячменю.