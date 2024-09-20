Ціни на зернові в Україні станом на 20 вересня 2024 року

Збір врожаю. Фото: УНІАН

В Україні ціни на кукурудзу різко зросли за останній тиждень. Це пов'язано з поганою погодою, яка вплинула на врожай, а також зростанням попиту і проблемами з доставкою. Все це сприяло підвищенню вартості на ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 20 вересня 2024 року.

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Станом на 20 вересня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 378 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 20 вересня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу за останні дні значна зросла. У п'ятницю, 13 вересня, тонна цієї агрокультури становила 7 205 грн за тонну, а в суботу, 14 вересня, — 7 241 грн за тонну. В неділю, 15 вересня, вартість кукурудзи становила 7 195 грн за тонну, а в середу, 18 вересня, зросла до 7 353 грн за тонну. У четвер, 19 вересня, ціна на кукурудзу становила вже 7 378 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак підкреслює, що аграрний сектор України зазнав значних збитків через російське вторгнення. Серед ключових проблем він відзначає обстріл сільськогосподарських угідь, втрату активів, блокаду портів, руйнування портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — наголосив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в вересні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та сої.