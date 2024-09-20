Цены на зерновые в Украине на 20 сентября 2024 года

Уборка урожая. Фото: УНІАН

В Украине цены на кукурузу резко выросли за последнюю неделю. Это связано с плохой погодой, повлиявшей на урожай, а также ростом спроса и проблемами с доставкой. Всё это способствовало повышению стоимости на рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 20 сентября 2024 года.

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По состоянию на 20 сентября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 378 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на

20 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу за последние дни значительно выросла. В пятницу, 13 сентября, тонна этой агрокультуры составила 7 205 грн за тонну, а в субботу, 14 сентября, — 7 241 грн за тонну. В воскресенье, 15 сентября, стоимость кукурузы составила 7 195 грн за тонну, а в среду, 18 сентября, выросла до 7 353 грн за тонну. В четверг, 19 сентября, цена на кукурузу составила уже 7 378 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак подчеркивает, что аграрный сектор Украины понес значительные убытки из-за российского вторжения. Среди ключевых проблем он отмечает обстрел сельскохозяйственных угодий, потерю активов, блокаду портов, разрушение портовой инфраструктуры и воровство зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются избивать по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и сои.