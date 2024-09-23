Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 сентября 2024 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на пшеницу в Украине снова выросли за последнюю неделю, что вызвано повышением спроса на зерно на международных рынках, проблемами с логистикой и неопределенностью, связанной с погодными условиями. Эти факторы оказывают давление на стоимость пшеницы, что может повлиять на продовольственную безопасность страны.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 23 сентября.

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По состоянию на 23 сентября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 823 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 23 сентября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу за последние дни снова выросла. В субботу, 14 сентября, стоимость пшеницы составила 7 600 грн за тонну. Во вторник, 17 сентября, цена этой агрокультуры выросла до 7 620 грн за 1 тонну, а на следующий день до 7 727 грн. В четверг, 19 сентября, тонна пшеницы стоила 7 758 грн, а в пятницу, 20 сентября, — 7 815 грн. В субботу, 21 сентября, эта культура снова подорожала и стоила уже 7 823 грн за тонну. Пока средние цены на пшеницу держатся на этом уровне.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак подчеркивает, что аграрный сектор Украины понес существенные убытки из-за российского вторжения. Он отмечает, что основными потерями являются обстрелы сельскохозяйственных угодий, потеря активов, блокирование портов, разрушение портовой инфраструктуры и хищение зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, подсолнечника и ячменя.