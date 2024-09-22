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В Україні різко впали ціни на сою — скільки коштує зерно наприкінці вересня

22 вересня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові станом на 22 вересня 2024 року — скільки коштує тонна сої
Збирання врожаю. Фото: The Ontario Grain Farmer
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

За останній тиждень ціни на сою в Україні зазнали значного зниження. Основними причинами цього спаду стали збільшення пропозиції на ринку через збирання нового врожаю та зниження світових цін на сою, що вплинуло на внутрішні тенденції. Крім того, невизначеність на міжнародних ринках також посилила тиск на ціни, змушуючи аграріїв коригувати свої стратегії продажу.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 22 вересня 2024 року.

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Станом на 22 вересня середня ціна на сою в Україні становить 19 171 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соя 22 вересня 2024 року в Україні
Середня ціна на сою в Україні станом на 22 вересня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Упродовж останнього тижня середня ціна на сою стрімко знижувалась. У суботу, 14 вересня, вартість тонни сої становила 19 327 грн, а у вівторок, 17 вересня, — 19 254 грн. У середу, 18 вересня, ціна цієї агрокультури становила вже 19 142 грн за тонну, а в четвер, 19 вересня, соя здешевшала до рівня 19 171 грн за тонну. Така вартість цієї сільгоспкультури зафіксована й сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що до початку війни українські аграрії вирощували 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Наразі ці обсяги знизилися до 78 мільйонів тонн, що стало наслідком втрати значних площ посівів на сході України. Для задоволення внутрішніх потреб країні необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість врожаю йде на експорт. Важливо зазначити, що 90% експортованих товарів транспортуються морем.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та ячменю.

сільське господарство ціни в Україні зерно експорт зерна ціни соя

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