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В Украине резко упали цены на сою — сколько стоит зерно в конце сентября

22 сентября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые на 22 сентября 2024 года — сколько стоит тонна сои
Уборка урожая. Фото: The Ontario Grain Farmer
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю цены на сою в Украине испытали значительное снижение. Основными причинами этого спада стали увеличение предложения на рынке из-за уборки нового урожая и снижения мировых цен на сою, что повлияло на внутренние тенденции. Кроме того, неопределенность на международных рынках также усилила давление на цены, вынуждая аграриев корректировать свои стратегии продаж.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 22 сентября 2024 года.

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По состоянию на 22 сентября средняя цена на сою в Украине составляет 19 171 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит соя 22 сентября 2024 года в Украине
Средняя цена на сою в Украине на 22 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

За последнюю неделю средняя цена на сою стремительно снижалась. В субботу, 14 сентября, стоимость тонны сои составила 19 327 грн, а во вторник, 17 сентября, — 19 254 грн. В среду, 18 сентября, цена этой агрокультуры составляла уже 19 142 грн за тонну, а в четверг, 19 сентября, соя подешевела до уровня 19 171 грн за тонну. Такая стоимость этой сельхозкультуры зафиксирована и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии выращивали 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Эти объемы снизились до 78 миллионов тонн, что стало следствием потери значительных площадей посевов на востоке Украины. Для удовлетворения внутренних потребностей стране необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая идет на экспорт. Важно отметить, что 90% экспортируемых товаров транспортируется по морю.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и ячменя.

сельское хозяйство цены в Украине зерно экспорт зерна цены соя

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