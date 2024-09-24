Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 24 вересня 2024 року

Трактор у полі соняшнику. Фото: visit-hampshire.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні швидко зростають ціни на соняшник. На сьогодні вони перебувають на найвищому за 7 днів рівні. Це відбувається на тлі рекордних показників експорту українського зерна. Станом на 20 вересня 2024 року з початку нового маркетингового року Україна експортувала понад 9,28 мільйона тонн зернових та зернобобових культур, що значно перевищує показники минулого року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 24 вересня 2024 року.

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Станом на 24 вересня середня ціна соняшнику в Україні становить 20 444 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 24 вересня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на соняшник в Україні зростали або залишались на рівні попереднього дня. Загалом вартість цієї зернової культури за 7 днів зросла на 2,3% Так, у понеділок, 16 вересня, ціна соняшнику знаходилась на тижневому мінімумі та становила 19 982 грн за тонну. Протягом п'яти днів вартість цієї зернової культури невпинно зростала. У п'ятницю, 20 вересня, вона зросла до свого тижневого максимуму — 20 444 грн. Така ціна на соняшник зберігається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак зазначив, що на відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно буде від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри серйозні збитки, сільське господарство країни продовжує відновлюватись, що підтверджується збільшенням посівних площ та обсягу врожаю минулого року.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.